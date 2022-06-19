Смит-мл. – о бое с Биволом: было бы ещё 10 секунд, я бы тогда стал чемпионом мира

Обладатель титула по версии WBO в полутяжёлом весе американец Джо Смит-младший вспомнил проигранный бой с Дмитрием Биволом.
«Многое изменилось с момента поражения от Бивола. У меня стало намного больше опыта. Когда я дрался с ним, это было после перерыва – один бой против Мелвина Рассела за 21 месяц. Я тогда только вернулся после травмы, провёл один бой и прыгнул на ринг с чемпионом мира. С тем опытом, который у меня есть, это был бы другой бой.
Хотя если бы у меня было ещё 10 секунд в том раунде в первом бою, я бы тогда стал чемпионом мира. У меня просто не хватило времени», – цитирует Смита boxingjunkie.
Напомним, в ночь с 18 на 19 июня мск в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого в объединительном бою сойдутся россиянин Артур Бетербиев и американец Джо Смит-младший.
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