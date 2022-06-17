Смит потряс Бивола хуком в ухо. Россиянина от катастрофы спас гонг. Видео

В ночь с 18 на 19 июня по московскому времени пройдёт объединительный бой в полутяжёлом весе между Артуром Бетербиевым и Джо Смитом-младшим. На кону будут стоять три пояса: WBC, IBF, WBO. Для Смита это третий бой с приставкой топ, а для Бетербиева — только второй. Ранее американец дрался с Бернардом Хопкинсом, которого дожал и отправил на пенсию нокаутом за пределы ринга. А также он имел дело с Дмитрием Биволом в марте 2019 года.

И, несмотря на декласс в исполнении нашего бойца, Смит смог доставить неприятности Дмитрию. Сначала Джо пытался задавить россиянина прессингом, но Бивол разбил его давление умными движениями. Дима сбивал ритм соперника постоянной работой на ногах и регулярными попаданиями в ответ. Поэтому Смит не смог подобраться к нашему бойцу, только и делая, что сотрясал воздух. В таком ключе прошли все 12 раундов. Доминирование нашего бойца было настолько заметным, что после семи трёхминуток счёт точных попаданий был 117:19 в пользу Бивола.

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В девятом раунде проигрывающий по всем статьям прямолинейный американец нырнул головой вперёд и бросил россиянина на канвас. Рефери предупредил Джо, что в следующий раз снимет с него балл. А в 10-й трёхминутке Дима окончательно деклассировал Смита, легко порхая вокруг обескураженного оппонента и раз за разом попадая из различных углов и положений. Но одновременно с гонгом Джо смог потрясти Бивола правым хуком в ухо и оттолкнул его.

Нашего бойца болтануло, и он шёл в свой угол, опираясь на канаты. Несмотря на яркий раунд, тренер разнёс Дмитрия за пропущенный удар.

«Куда ты вылезаешь влево, ***? Сейчас прыгнет добивать… Восстановись минутку. Поиграй влево-вправо».



И действительно, Смит пытался развить успех с первых же секунд. Но Бивол успел восстановиться и провёл трёхминутку в осторожном режиме, грамотно перемещаясь по рингу. А в 12-м раунде наш чемпион не только перебил американца, но и едва не финишировал на последних секундах боя, забив того в углу.

Артур Бетербиев — Джо Смит-младший Фото: matchroomboxing.com

Все трое судей выставили разгромную победу в пользу Бивола — 119:109, 119:109, 118:110. Смит показал себя очень примитивным и прямолинейным бойцом, который всегда ищет шанс закончить бой досрочно. Он очень крупный для своего веса, поэтому полагается на свою ударную мощь. С Биволом ему не повезло, что потряс того одновременно с гонгом на перерыв. Если бы это случилось посреди раунда, россиянину пришлось бы очень туго.

Бетербиеву не стоит недооценивать способности оппонента и нужно всегда держать в уме эпизод из 10-го раунда боя с Биволом, чтобы не наступить на те же грабли. Решающий удар может прилететь в самый неожиданный момент, особенно от Джо Смита-младшего. Поэтому Артур должен быть не только мощнее своего противника, но и умнее. Иначе грош цена прошлым победам.