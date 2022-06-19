Александр Шлеменко получил благодарственное письмо от Владимира Путина

38-летний российский боец Александр Шлеменко на открытии четвёртого турнира Shlemenko Fighting Championship получил благодарственное письмо от президента Российской Федерации Владимира Путина. Его вручил депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Султан Хамзаев.

«Александр Шлеменко является достойным примером для молодёжи. Поэтому за воспитание детей и продвижение здорового образа жизни я вручаю благодарственное письмо от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Спорт — это сила!» — заявил Хамзаев.

Напомним, Шлеменко последний бой провёл с Артуром Гусейновым. Бойцы встречались в главном событии турнира по смешанным единоборствам Eagle FC 42. Победу единогласным судейским решением праздновал Александр. Вскоре после боя Шлеменко признался, что в ходе противостояния сломал руку.

Уже в августе этого года Шлеменко проведёт бой с Магомедом Исмаиловым.

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