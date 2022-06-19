Кадыров отреагировал на победу Бетербиева нокаутом в бою со Смитом

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил российского боксёра Артура Бетербиева с уверенной победой, одержанной им в объединительном поединке с американцем Джо Смитом-младшим. Артур нокаутировал соперника во втором раунде. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.
«Потрясающий бой провёл, друзья, этой ночью Артур Бетербиев. В Нью-Йорке наш боксёр встретился в ринге с Джоном Смитом-младшим. Это был действительно потрясающий и зрелищный поединок, который можно пересматривать десятки раз.
С самого начала Бетербиев выглядел на голову выше. В первом раунде он выбил из колеи Смита, оставив последнего без надежды на победу, отправив его в нокдаун. Во втором раунде Артур продолжил атаковать противника, используя свой богатый арсенал. Смит пытался отвечать, но уже было ясно — он неровня нашему Бетербиеву. Ещё один нокдаун, а затем после мощного апперкота американца повело на ринге и судья остановил бой.
Безоговорочная, абсолютная, чистая победа нашего талантливого боксёра! Артур посвятил всю свою жизнь боксу и вдохновляет тысячи и тысячи молодых парней. Приятно видеть, как победы не опьянили его и он остаётся скромным чеченским парнем, настоящим примером для подражания, кумиром начинающих боксёров. Я горд, что у нашего народа есть такой благородный, честный, религиозный сын, который славит нашу республику на весь мир.
Дала аьтто бойла хьан, Артур! С победой! Успехов тебе и сил для достижения новых высот! Спасибо тебе от всех жителей России за победу!» — написал Кадыров в своих социальных сетях.
Что нужно знать об Артуре Бетербиеве:
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