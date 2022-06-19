Шон О’Мэлли: Кормье хочет увидеть моё поражение, потому что я напоминаю ему Джонса

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли выразил недовольство комментированием его боёв бывшим чемпионом организации в двух дивизионах и соотечественником Даниэлем Кормье.

Напомним, ранее Кормье вместе с коллегой Джо Роганом критично высказывались о защите О’Мэлли от лоукиков и о его навыках борьбы.

«Я считаю, что в целом мы ладим с «Ди-Си», но что есть, то есть. Думаю, в глубине души он действительно хочет увидеть моё поражение. Я уже говорил об этом, но я напоминаю ему Джона Джонса из-за своего роста. И «Ди-Си» хочет, чтобы я проиграл. Но я не злюсь на него, я всё понимаю. На его месте я бы хотел того же», – сказал боец в интервью изданию ESPN.

Ранее О’Мэлли прокомментировал уход из спорта Забита Магомедшарипова.