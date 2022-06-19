Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шон О’Мэлли: Кормье хочет увидеть моё поражение, потому что я напоминаю ему Джонса

Шон О’Мэлли: Кормье хочет увидеть моё поражение, потому что я напоминаю ему Джонса
Комментарии

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли выразил недовольство комментированием его боёв бывшим чемпионом организации в двух дивизионах и соотечественником Даниэлем Кормье.

Напомним, ранее Кормье вместе с коллегой Джо Роганом критично высказывались о защите О’Мэлли от лоукиков и о его навыках борьбы.

«Я считаю, что в целом мы ладим с «Ди-Си», но что есть, то есть. Думаю, в глубине души он действительно хочет увидеть моё поражение. Я уже говорил об этом, но я напоминаю ему Джона Джонса из-за своего роста. И «Ди-Си» хочет, чтобы я проиграл. Но я не злюсь на него, я всё понимаю. На его месте я бы хотел того же», – сказал боец в интервью изданию ESPN.

Ранее О’Мэлли прокомментировал уход из спорта Забита Магомедшарипова.

Новость по теме
О’Мэлли: Забит мог не тренироваться три года, а потом вернуться и быть топом
Джон Джонс закопал свою карьеру. Дане Уайту нужно увольнять безнадёжного скандалиста Джон Джонс закопал свою карьеру. Дане Уайту нужно увольнять безнадёжного скандалиста
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022