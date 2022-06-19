Хамзат Чимаев прокомментировал поражение своего друга Гурама Кутателадзе в UFC

Звёздный шведский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хамзат Чимаев прокомментировал в социальных сетях поражение своего друга, грузинского средневеса Гурама Кутателадзе, на турнире UFC on ESPN 37, который состоялся сегодня в Техасе.

Напомним, Кутателадзе уступил раздельным решением по итогам трёх раундов казахстанскому бойцу Дамиру Исмагулову. Поражение стало для Кутателадзе первым в организации.

«Брат мой, мы всегда возвращались — и теперь вернёмся сильнее», – написал Чимаев.

В главном бою турнира UFC on ESPN 37 американский боец полулёгкого веса (до 65 кг) Джош Эмметт (6) раздельным судейским решением одолел соотечественника Келвина Каттара (4).

Ранее Чимаев отреагировал на результат боксёрского поединка Бетербиев – Смит.