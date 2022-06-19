Промоутер Тайсона Фьюри заявил о желании устроить бой с Нганну
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Боб Арум, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри, заявил о желании организовать поединок с обладателем титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), камерунским нокаутёром Фрэнсисом Нганну.
«Мне бы хотелось организовать этот бой. Но всё будет зависеть от контракта Нганну. Мы бы могли сделать это как с UFC, так и без них. Это было бы огромное, по-настоящему огромное событие. Нганну – чемпион UFC в тяжёлом весе, а Тайсон Фьюри… Это был бы масштабный ивент.
С таким парнем, как Тайсон, нужно принимать одно решение за раз. Хотя я оптимистичен касательно его шансов когда-нибудь встретиться с победителем реванша Усик – Джошуа или с Фрэнсисом Нганну», – приводит слова функционера издание BoxingScene.
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