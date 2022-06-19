«Я сказал им убираться к чёрту». Майкл Биспинг рассказал о «нападении роботов» в Сингапуре

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), а ныне комментатор, британец Майкл Биспинг рассказал о забавном эпизоде, произошедшем с ним на турнире UFC 275, который состоялся 12 июня в Сингапуре.
«Там вокруг была куча роботов, хотите, верьте, хотите – нет. Парочка из них напала на меня из-за того, что я был без маски. Но я сказал им убираться к чёрту», – сказал Биспинг на своём YouTube-подкасте.
Напомним, в главном бою турнира UFC 275 чешский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) Иржи Прохазка победил удушающим приёмом в пятом раунде бразильского ветерана Гловера Тейшейру и стал новым чемпионом дивизиона. В соглавном бою чемпионка в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Антонина Шевченко одолела раздельным судейским решением бразильянку Тайлу Сантос.
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