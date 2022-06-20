Боб Арум шуточно ответил на слова Фьюри о гонораре, ради которого он продолжит карьеру

Боб Арум, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри, отреагировал на его слова, согласно которым он готов вернуться на ринг за «полмиллиарда». Чего именно, спортсмен не уточнил, хотя до этого вёл речь о фунтах стерлингов. Этим и воспользовался функционер.

«Он ведь не сказал «долларов». Может быть, он говорил о песо?» – приводит слова Арума издание BoxingScene.

Отметим, что полмиллиарда мексиканских песо — это чуть больше $ 24,5 миллиона.

Ранее в интервью Арум заявил, что Фьюри мог бы выступить в октябре на родине в бою с серебряным призёром Олимпийских игр – 2016 в Рио-де-Жанейро, непобеждённым соотечественником Джо Джойсом (13-0, 12 KO). Напомним, в своём последнем бою в апреле Фьюри нокаутировал обязательного претендента на его титул и земляка Диллиана Уайта в шестом раунде.