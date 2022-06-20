Евлоев: у Забита был хороший шанс стать чемпионом
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10-й номер рейтинга полулёгкого веса (до 65 кг) UFC, непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев высказался о завершении карьеры соседа по дивизиону и соотечественника Забита Магомедшарипова.
Напомним, 16 июня Магомедшарипов объявил об уходе из спорта, сославшись на срывы боёв и проблемы со здоровьем.
«У Забита был очень хороший шанс стать чемпионом, и он практически был на пороге к титульному бою. Но у всех карьеры складываются по-разному. Может быть, у него свои проблемы или своё видение на то, продолжать или нет. Так что я в любом случае поддерживаю его выбор. И не могу не отметить, что он являлся одним из величайших бойцов этого дивизиона последних лет», – сказал боец в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».
Новость по темеMMA Fighting: Забит Магомедшарипов завершил карьеру в UFC
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