Евлоев: у Забита был хороший шанс стать чемпионом

10-й номер рейтинга полулёгкого веса (до 65 кг) UFC, непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев высказался о завершении карьеры соседа по дивизиону и соотечественника Забита Магомедшарипова.

Напомним, 16 июня Магомедшарипов объявил об уходе из спорта, сославшись на срывы боёв и проблемы со здоровьем.

«У Забита был очень хороший шанс стать чемпионом, и он практически был на пороге к титульному бою. Но у всех карьеры складываются по-разному. Может быть, у него свои проблемы или своё видение на то, продолжать или нет. Так что я в любом случае поддерживаю его выбор. И не могу не отметить, что он являлся одним из величайших бойцов этого дивизиона последних лет», – сказал боец в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».