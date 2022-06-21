Джейк Пол сообщил, что готов провести бой с Майком Тайсоном

25-летний известный американский видеоблогер Джейк Пол подтвердил готовность провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе Майком Тайсоном. Ранее сам Тайсон не исключил, что может подраться с Полом в 2022 году.

«Спасибо великому Майку Тайсону за уважение и предоставленную возможность. В этом году мы реализуем это», — написал Пол в своём «твиттере».

Напомним, в 2020 году Джейк начал проводить поединки по правилам бокса вслед за своим братом Логаном. На его счету в профессиональном боксе пять побед (четыре нокаутом) и ни одного поражения.

На счету 55-летнего Тайсона 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся. В 1982 году Тайсон стал национальным олимпийским чемпионом США по боксу среди юниоров в первом тяжёлом весе.