Тренер Ярда: Бетербиев — нокаутёр, но посмотрим, как он поведёт себя с Энтони
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Тунде Аджайи, тренер британского претендента в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Энтони Ярда, высказался о выступлении российского чемпиона Артура Бетербиева в бою с американцем Джо Смитом-младшим.
Напомним, на минувших выходных в Нью-Йорке Бетербиев досрочно остановил Смита во втором раунде и объединил титулы WBC, IBF и WBO.
«Я всегда сравниваю своего бойца, Энтони. И у Джо Смита нет ничего сопоставимого с Энтони Ярдом. Это два разных бойца с разными навыками. Бетербиев — серьёзный панчер, и это не вызывает сомнений, но посмотрим, как он поведёт себя с Энтони», – приводит слова специалиста издание BoxingScene.
Ранее в интервью Энтони Ярд назвал ключ к победе над Бетербиевым, поединок с которым может состояться уже в октябре.
Новость по темеВозможный соперник Бетербиева назвал ключ к победе над ним
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