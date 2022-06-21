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Названо место проведения третьего боя Альвареса и Головкина

Названо место проведения третьего боя Альвареса и Головкина
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Промоутерская компания Matchroom Boxing, ответственная за организацию третьего поединка между чемпионом мира в четырёх весовых категориях и бывшим лидером рейтинга «pound-for-pound», мексиканцем Саулем Альваресом и чемпионом в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанцем Геннадием Головкиным, официально утвердила место проведения.

Им станет 20-тысячная арена T-Mobile в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Отметим, что именно здесь бойцы и провели предыдущие две встречи, первая из которых состоялась в сентябре 2017 года, вторая – годом позже.

Напомним, 40-летний Геннадий Головкин, удерживающий титулы WBA и IBF в среднем весе, поднимется ради этого поединка во второй средний вес (до 76,2 кг) и сразится с 31-летним Альваресом за звание абсолютного чемпиона мира.

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