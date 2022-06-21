Григорий Дрозд назвал фаворита в реванше Усика и Джошуа

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), российский боксёр Григорий Дрозд высказался о перспективах украинца Александра Усика в реванше с британцем Энтони Джошуа. Напомним, второй поединок бойцов назначен на 20 августа и состоится в Саудовской Аравии.

«Усик слишком сильно доминировал над Джошуа в первом бою, сомневаюсь, что Энтони удастся психологически переломить себя в реванше. Если опираться на предыдущий поединок, то бесспорным фаворитом является Александр Усик. В реванше у него есть возможность выглядеть ещё убедительнее, чем в первом поединке.



У Саши великолепное чувство бокса. На сегодняшний день никто в супертяжёлом весе не двигается так, как Усик. У него прекрасная техника, он лучший в своём стиле бокса», – приводит слова Дрозда издание «РБК-Спорт».