Анатолий Токов — о Гегарде Мусаси: он как-то неровно дышит в мою сторону
Поделиться
Российский боец Bellator Анатолий Токов, выступающий в среднем весе (до 84 кг), считает, что действующий обладатель титула, голландский ветеран Гегард Мусаси умышленно не говорит о возможном поединке с ним.
«Он как-то неровно дышит в мою сторону. Он всех видит, кроме меня. У меня нет ответа почему. Наверное, он сделает вид, что меня нет, даже если я подойду к нему в упор. Если будет возможность, я обязательно скажу пару слов. «Сколько можно бегать? Вот он я».
Если будет интервью, упомяну об этом, а если будет дуэль взглядов – ещё лучше. Конечно, хочется с ним встретиться. Думаю, что в скором времени ни у кого не будет возможности меня не замечать», – приводит слова бойца издание Metaratings.
Комментарии
- 22 июня 2022
-
01:07
-
00:59
-
00:52
-
00:00
- 21 июня 2022
-
23:49
-
23:46
-
23:28
-
23:17
-
23:01
-
22:25
-
22:16
-
22:02
-
21:42
-
21:05
-
20:50
-
19:53
-
19:50
-
19:20
-
18:56
-
18:10
-
17:50
-
17:17
-
16:40
-
16:17
-
15:41
-
15:14
-
14:47
-
13:16
-
13:14
-
12:46
-
11:46
-
11:43
-
11:30
-
11:03
-
10:13
Партнерский контент