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Анатолий Токов — о Гегарде Мусаси: он как-то неровно дышит в мою сторону

Анатолий Токов — о Гегарде Мусаси: он как-то неровно дышит в мою сторону
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Российский боец Bellator Анатолий Токов, выступающий в среднем весе (до 84 кг), считает, что действующий обладатель титула, голландский ветеран Гегард Мусаси умышленно не говорит о возможном поединке с ним.

«Он как-то неровно дышит в мою сторону. Он всех видит, кроме меня. У меня нет ответа почему. Наверное, он сделает вид, что меня нет, даже если я подойду к нему в упор. Если будет возможность, я обязательно скажу пару слов. «Сколько можно бегать? Вот он я».

Если будет интервью, упомяну об этом, а если будет дуэль взглядов – ещё лучше. Конечно, хочется с ним встретиться. Думаю, что в скором времени ни у кого не будет возможности меня не замечать», – приводит слова бойца издание Metaratings.

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