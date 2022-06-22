Анатолий Токов — о Гегарде Мусаси: он как-то неровно дышит в мою сторону

Российский боец Bellator Анатолий Токов, выступающий в среднем весе (до 84 кг), считает, что действующий обладатель титула, голландский ветеран Гегард Мусаси умышленно не говорит о возможном поединке с ним.

«Он как-то неровно дышит в мою сторону. Он всех видит, кроме меня. У меня нет ответа почему. Наверное, он сделает вид, что меня нет, даже если я подойду к нему в упор. Если будет возможность, я обязательно скажу пару слов. «Сколько можно бегать? Вот он я».

Если будет интервью, упомяну об этом, а если будет дуэль взглядов – ещё лучше. Конечно, хочется с ним встретиться. Думаю, что в скором времени ни у кого не будет возможности меня не замечать», – приводит слова бойца издание Metaratings.