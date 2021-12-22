Самые ожидаемые бои в Bellator в 2022 году, часть 1-я. В главных ролях Fedor Team

Подходит к концу 2021 год. Он был насыщен различными крупными событиями, особенно в Bellator, где нашлось место возвращению старых добрых имён, которые вернулись в титульную гонку.

Уверены, что они продолжат нас радовать своими выступлениями в следующем году. А пока не пробили куранты, предлагаем предугадать главные бои в Bellator в 2022. Их накопилось так много, что мы поделили их на две части. И сегодня выйдет первая часть самых ожидаемых поединков 2022 года в лиге Скотта Кокера.

Гегард Мусаси — Анатолий Токов

Позиции Ловца снов в Bellator довольно прочны и в то же время неприкасаемы. Всем очевидно, что разница в классе между Мусаси и всеми остальными бойцами среднего веса велика. Оттого бои с участием Мусаси не вызывают такого ажиотажа, какого заслуживает легенда смешанных единоборств. Остаётся надежда, что возмутителем спокойствия в среднем весе и в частности именитого голландца станет наш Анатолий Токов. Ученик Фёдора Емельяненко имеет в своём послужном списке победу над Александром Шлеменко, которого спорно в своё время одолел Мусаси. Это далеко не единственная причина, почему они должны встретиться.

Токов не выступал в Bellator два года, но в октябре он доказал всем, что у него ещё есть порох в пороховницах, вырвав тяжёлую победу над Шарафом Давлатмуродовым в очень ярком бою. Благодаря этому триумфу Анатолий ворвался в топ-10 дивизиона, расположившись на шестой строчке. Да, это не самая высокая позиция для получения титульника, но статус Fedor Team точно повышает его шансы в быстром продвижении по рейтингу. Вследствие чего вероятность поединка против Мусаси к концу следующего года высока. Но для этого нужно выполнить два условия:

Токов должен оставаться в обойме и не пропадать на 1-2 года;

Россиянин обязан драться в следующем бою против представителя топ-5 среднего веса и уверенно выиграть.

Только при выполнении этих условий Скотт Кокер с лёгкой подачи даст Анатолию бой против живой легенды ММА, где на кону будет стоять не только пояс, но и престиж. Победа даже над возрастным Мусаси поднимет ценность Токова в разы. Поэтому Анатолию нужно не тормозить и зачищать дивизион в темпе Сириля Гана (8 боёв за 2 года).

Вадим Немков — Кори Андерсон

Вадим Немков занимает второе место в рейтинге лучших бойцов Bellator вне зависимости от весовых категорий, что вполне заслуженно. Вадим точно разочаровался снятием с Гран-при Энтони Джонсона, так как наш чемпион всегда стремится биться против лучших. Россиянин подтвердил свои слова делом, не дав ни единого шанса Джулиусу Энгликасу. В финале Гран-при полутяжёлого веса Немкову будет противостоять именитый боец Кори Андерсон, выступавший в UFC на протяжении шести лет.

Нашему бойцу точно нужно напрячься, так как двумя месяцами ранее Андерсон нокаутировал самого Райана Бейдера на первой минуте первого раунда. Напомним, Вадим справился с Бейдером за неполные два раунда. Так что, да, Немкову будет противостоять самый сложный оппонент за всю его карьеру.

Андерсон — опасный ударник, умеющий драться в высоком темпе на протяжении всего боя. Он будет искать возможность потрясти Вадима не только в первом или втором, но и в четвёртом и пятом раундах. Но у Кори есть ахиллесова пята в виде борьбы — 0 побед сабмишеном тому подтверждение.

Хотя Вадим в прошлом добивался высот в боевом самбо, он всё-таки зарекомендовал себя в ММА как хороший панчер (64% побед нокаутом). Но в поединке с Андерсоном Немкову точно придётся задействовать свою борьбу, чтобы не нарваться под раздачу Овертайма (прозвище Андерсона. — Прим. «Чемпионата»). На выходе получаем ядрёный бой, в котором трудно заранее спрогнозировать исход.

Райан Бейдер — Валентин Молдавский

Это один из немногих поединков, официально подтверждённых. Они встретятся уже через месяц, 29 января. Бейдер за последние годы растерял свои позиции из-за интервенции Fedor Team. Победа над Фёдором Емельяненко в финале Гран-при тяжёлого веса принесла Дарту Бейдеру чемпионский пояс, но вместе с ним вендетту от Fedor Team. Сначала его грохнул Вадим Немков в чемпионской схватке в полутяжёлом весе, а затем его за одну минуту приговорил Кори Андерсон. Так спустя три месяца после фиаско с Андерсоном Бейдер возвращается в тяжёлый вес, где он не дрался с сентября 2019 года.

За время отсутствия американца в тяжёлом дивизионе на горизонте возник Валентин Молдавский, прошедший за 4 года путь к чемпионскому поясу, хоть и временному. Но ученик Фёдора показал стойкость, выносливость (5 из 6 последних боёв прошли полную дистанцию), а также вариативность. Несмотря на своё самбистское прошлое, Валентин не стесняется биться в стойке, что он показал в своем последнем поединке против Тимоти Джонсона.

Помимо быстрой обучаемости, на стороне Молдавского Fedor Team, а именно сам Фёдор Емельяненко и Вадим Немков, которые имеют опыт противостояния с Бейдером. Известно, что они выступают спарринг-партнёрами друг у друга, копируя своих будущих соперников при подготовке к бою. Немков может отлично исполнить американца, что сыграет определяющую роль в самой схватке. Поэтому в наших глазах Валентин Молдавский — фаворит боя.

Фёдор Емельяненко — Чейк Конго

Мы не могли обойти стороной Последнего Императора после его фееричного камбэка в октябре этого года. Нокаут Тимоти Джонсона катапультировал Фёдора сразу же на третье место в рейтинге тяжёлого веса. Выше него только чемпионы Бейдер и Молдавский, а также ветеран ММА Чейк Конго, который старше нашей легенды на один год. Не так давно Емельяненко изъявил желание сразиться с французом. Уверены, что Конго не откажется от такого вызова, так как бой с Фёдором до сих пор считается привилегией, от которой не принято отказываться.

Плюс Чейк находится в отличной физической форме. Но чем ещё может заинтересовать француз, так это тем, что ему удаются схватки с россиянами. Чейк смог одолеть Александра Волкова, Виталия Минакова и Сергея Харитонова. Даже в 40+ лет француз демонстрирует не только хорошо поставленный удар и грамотную работу в борьбе, но и отменное кардио. Он провёл полные три раунда от звонка до звонка с Тимоти Джонсоном, Виталием Минаковым и Александром Волковым.

Поэтому француза никак нельзя недооценивать и списывать со счетов. Он до сих пор опасен и вызывает интерес у публики. И если Фёдора и руководство в Bellator критиковали за выбор Тимоти Джонсона как соперника для возвращения после перерыва, то выбор Конго вряд ли кто-то посмеет подвергнуть сомнению. Бой между действующими ветеранами ММА можно успешно продать, так как это заслуженные бойцы, которые ещё могут замахнуться на чемпионский пояс в Bellator, а не сбитые лётчики с пробитой челюстью.

Продолжение следует...