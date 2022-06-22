Кудряшов: Бивол не в одной когорте с Поветкиным и Лебедевым, хотя его достижения уникальны

Российский экс-претендент на титул в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) Дмитрий Кудряшов считает, что отечественные СМИ не смогли надлежащим образом осветить победу Дмитрия Бивола над лидером рейтинга «pound-for-pound» Саулем Альваресом, поединок с которым состоялся в мае.

«Победа над номером один «pound-for-pound» это огромное достижение. Я, честно, не понимаю, почему в медиа такая пустота к нашему чемпиону Дмитрию Биволу. Понятно, он мой друг, но мне кажется, что его нужно сейчас везде транслировать, потому что он реальный герой. Такого не делал никто.

Понятно, интервью, но есть и центральные каналы, и телешоу… вот здесь Бивола было мало. Если спросить людей, занимающихся боксом, то большие имена у Лебедева и Поветкина. Но вот Бивол всё равно в этой когорте не смотрится. Хотя его достижения уникальные», – сказал Кудряшов в интервью YouTube-каналу Usachev TV.