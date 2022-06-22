Нейт Диаз вновь призвал UFC освободить его от контракта

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз вновь обратился к UFC с просьбой освободить его от контрактных обязательств.



«Освободите меня от контракта», — написал Нейт Диаз в своих социальных сетях, добавив эмодзи с боксёрской перчаткой и головой со светлыми волосами, что можно расценивать как намёк на потенциальный бой с блогером Джейком Полом.



Напомним, Диаз провёл последний бой на турнире UFC 263, который состоялся в июне 2021 года, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021-го, но не смог договориться с UFC о сопернике, после того как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.



Ранее Дана Уайт нейтрально-положительно высказался на тему возможного боя между Диазом и Полом.

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