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Нейт Диаз вновь призвал UFC освободить его от контракта

Нейт Диаз вновь призвал UFC освободить его от контракта
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Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз вновь обратился к UFC с просьбой освободить его от контрактных обязательств.

«Освободите меня от контракта», — написал Нейт Диаз в своих социальных сетях, добавив эмодзи с боксёрской перчаткой и головой со светлыми волосами, что можно расценивать как намёк на потенциальный бой с блогером Джейком Полом.

Напомним, Диаз провёл последний бой на турнире UFC 263, который состоялся в июне 2021 года, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021-го, но не смог договориться с UFC о сопернике, после того как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.

Ранее Дана Уайт нейтрально-положительно высказался на тему возможного боя между Диазом и Полом.

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