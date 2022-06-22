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Бойца ММА Юсупова избили в Дагестане

Бойца ММА Юсупова избили в Дагестане
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Боец смешанных единоборств Зелимхан Юсупов подвергся нападению в Дагестане. Об инциденте сообщил другой боец поп-ММА Максим Дивнич, опубликовав видео потасовки в своём телеграм-канале.

«Нападение на Зелимхана Юсупова. Один человек даже с пистолетом был. Говорят, что это из-за конфликта с Хадисом Ибрагимовым на турнире Hardcore», — подписал видеозапись Дивнич.

На видеозаписи можно увидеть, что Юсупов получил удар кулаком в лицо, после чего на него набросились ещё десять человек.

На счету Зелимхана Юсупова 22 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и потерпел восемь поражений. В поп-ММА на его счету пять поединков, в которых он одержал три победы и потерпел два поражения.

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