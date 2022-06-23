Стерлинг рассказал, каким бизнесом он хотел бы заняться после завершения карьеры

32-летний американский боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг (21-3 MMA, 13-3 UFC), являющийся действующим чемпионом UFC в легчайшем весе, заявил, что собирается стать владельцем компании по производству рома.
«Мне всегда нравилось, как бойцы осваивают что-то новое. Конечно, бои — это не самая продолжительная часть жизни, так что нужно извлечь из них максимальную пользу. Я собираюсь создать компанию по производству рома», — приводит слова Стерлинга MMANews.
Напомним, Стерлинг выиграл семь боёв подряд, включая две победы над бывшим российским чемпионом Петром Яном. Выиграв пояс после дисквалификации оппонента на UFC 258 в марте 2021 года, Алджэмейн столкнулся с критикой и ненавистью со стороны фанатов за то, как он завоевал титул. После операции на шее и восстановления Стерлинг вернулся на UFC 273 и победил Яна раздельным решением судей.
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