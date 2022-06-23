Чемпион турнира «Дай леща» Вася Пельмень победил бывшего соперника Фёдора Емельяненко
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Василий «Пельмень» Камоцкий одержал победу единогласным решением судей в бою с ветераном ММА Вагнером «Зулузиньо» Мартинсом на турнире «Наше Дело». Поединок длился три раунда.
Прошлый бой Пельменя также прошёл в «Нашем Деле». 13 июня он одержал победу решением судей в поединке с Галымжаном Жаслановым по прозвищу Казах.
В главном событии вечера чемпион лиги Павел Шульский раздельным решением судей победил кикбоксёра Петра Романкевича.
В прошлом году Пельмень ездил в Польшу на чемпионат по пощёчинам. Победу тогда присудили поляку Давиду Залевскому, у которого Василий выиграл два из трёх поединков.
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