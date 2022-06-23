Василевский: по навыкам Мусаси выглядит сильнее Токова, и оппозиция у него получше

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением о теоретическом поединке Анатолия Токова и Гегарда Мусаси. На турнире Bellator 282 Мусаси проведёт защиту пояса против Джонни Эблена, а Токов подерётся с Мухаммадом Абдуллой.
«Возможно ли, что Токов станет соперником Мусаси в случае победы над Абдуллой? Я думаю, да. Мне кажется, уже давно пора было подраться. Способен ли Токов одолеть Мусаси? А почему нет? Мусаси же не молодеет. Он уже в таком возрасте находится, и у него столько много боёв…
С Мусаси главное – выбрать тактику правильную, потому что он очень техничный, быстрый, жёсткий. Если Анатолий и его команда смогут подобрать тактику, а в принципе Фёдор же тренировался с Мусаси, то почему бы и нет? Если брать чисто их навыки, то со стороны Мусаси выглядит посильнее. И оппозиция у него была получше. Но кто-то же когда-то стреляет, и, возможно, для Анатолия большим трамплином будет Гегард Мусаси. Он выиграет и выйдет на другой уровень», – сказал Василевский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
- 23 июня 2022
-
23:30
-
22:59
-
21:59
-
21:00
-
20:50
-
19:52
-
18:32
-
18:00
-
17:55
-
16:05
-
15:57
-
15:23
-
15:20
-
15:18
-
15:00
-
14:20
-
14:13
-
13:57
-
13:21
-
13:05
-
12:37
-
11:47
-
11:21
-
11:15
-
10:30
-
10:02
-
10:02
-
09:39
-
08:06
-
07:55
-
07:38
-
07:26
-
06:59
-
06:35
-
06:34