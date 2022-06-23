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Василевский: по навыкам Мусаси выглядит сильнее Токова, и оппозиция у него получше

Василевский: по навыкам Мусаси выглядит сильнее Токова, и оппозиция у него получше
Вячеслав Василевский
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением о теоретическом поединке Анатолия Токова и Гегарда Мусаси. На турнире Bellator 282 Мусаси проведёт защиту пояса против Джонни Эблена, а Токов подерётся с Мухаммадом Абдуллой.

«Возможно ли, что Токов станет соперником Мусаси в случае победы над Абдуллой? Я думаю, да. Мне кажется, уже давно пора было подраться. Способен ли Токов одолеть Мусаси? А почему нет? Мусаси же не молодеет. Он уже в таком возрасте находится, и у него столько много боёв…

С Мусаси главное – выбрать тактику правильную, потому что он очень техничный, быстрый, жёсткий. Если Анатолий и его команда смогут подобрать тактику, а в принципе Фёдор же тренировался с Мусаси, то почему бы и нет? Если брать чисто их навыки, то со стороны Мусаси выглядит посильнее. И оппозиция у него была получше. Но кто-то же когда-то стреляет, и, возможно, для Анатолия большим трамплином будет Гегард Мусаси. Он выиграет и выйдет на другой уровень», – сказал Василевский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

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