«Гордыня у Маги зашкаливает». Токов скрутил его в партере – Исмаилов жутко расстроился

Несмотря на политическую ситуацию, российские спортсмены продолжают выступать за границей. В ночь с 24 на 25 июня по московскому времени Анатолий Токов примет участие в турнире Bellator 282. Наш 32-летний соотечественник идёт на серии из шести побед, но далёк от титульного боя. Главная причина – большие паузы между боями. Токову нужно снова карабкаться по турнирной лестнице, где его первым соперником станет Мухаммад Абдулла.
На бумаге россиянин должен спокойно побеждать 36-летнего Абдуллу. Возрастной американец только дебютирует в Bellator, ранее он выступал в местечковых организациях. Да и там не блистал, успев проиграть почти половину поединков. Главный недостаток Мухаммада – слабая борьба, из-за чего он регулярно попадается на болевые или удушающие приёмы. Токов же, несмотря на статус ударника, обладает шикарными навыками в партере.
Между прочим, одну из главных побед в карьере Анатолий тоже одержал сабмишеном. В далёком 2013 году Токов провёл схватку с Магомедом Исмаиловым, который сейчас является яркой звездой российских ММА. Конечно, девять лет назад Лысый хищник был только в начале своего пути, но и Анатолий не являлся топовым бойцом. На турнире M-1 Challenge 39 встретились два молодых и голодных соперника.
На первых секундах спортсмены работали в стойке, пока Исмаилов красивым броском не перевёл Токова. В партере Магомед находился в доминирующей позиции, но не мог выбраться из вязких «объятий» оппонента. Лысый хищник снова провёл бросок, что стало большой ошибкой – Анатолий хладнокровно успел выкрутить его руку на кимуру. При этом Токов ещё удачно повернулся, усилив давление. Исмаилов потерпел, но всё-таки постучал – шансов выбраться не было.
Права на видео принадлежат промоушену M-1 Global. Посмотреть ролик можно на официальном канале M-1 Global на YouTube.
Анатолий очень радовался победе и даже побежал обниматься с Магомедом, однако тот не отреагировал и даже чуть-чуть оттолкнул победителя. Исмаилов был жутко расстроен, его можно понять – мастер борьбы никак не ожидал, что проиграет так быстро, да ещё и в партере. Впрочем, после объявления результатов Лысый хищник обменялся с Анатолием холодным, но всё-таки приветствием.
А вот болельщики такого поведения Исмаилова не оценили. В комментариях к опубликованному видео боя многие осудили Магомеда.
Андрей All4pruis: «Мага отталкивал Толю после поражения, не поздравил. Недостойное поведение».
Mihail Treskin: «Исмаилов противника не уважает, гордыня зашкаливает...»
NADEZHDA KIM: «Не умеющий проигрывать похож на ребёнка, у которого отобрали любимую игрушку...»
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