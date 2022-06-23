Тедди Атлас: Бивол способен перебоксировать Бетербиева

Известный американский тренер по боксу Тедди Атлас поделился мнением о потенциальном поединке между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.



«Сейчас я бы поставил на победу Бивола. У него есть стиль, опыт в любителях, ментальность. Он показал это в бою с Альваресом. Думаю, у Бивола есть стиль, нужный для боя с Бетербиевым. Это грамотная работа на дистанции, последовательность, дисциплина, отсутствие ошибок. Бивол способен перебоксировать Бетербиева», — приводит слова Атласа BoxingScene.



Артур Бетербиев победил Джо Смита-младшего техническим нокаутом во втором раунде и завоевал пояс WBO в полутяжёлом весе. Также Бетербиев защитил титулы WBC и IBF. Дмитрий Бивол держит пояс по версии WBA. Ранее российский боксёр одолел Сауля Альвареса единогласным решением судей и защитил титул в полутяжёлом весе.