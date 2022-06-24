Биспинг рассказал, почему Усик снова победит Джошуа в реванше

Бывший чемпион UFC в среднем весе, а ныне комментатор, британец Майкл Биспинг поделился мыслями о предстоящем реванше между украинским боксёром Александром Усиком и представителем Великобритании Энтони Джошуа. В первом бою победу праздновал украинец.



«Я уже говорил об этом. Послушайте, я думаю, что Усик снова это сделает. Я так действительно считаю. Это очень талантливый, феноменальный боксёр. Движение, скорость, техника — всё это у него есть.



Джошуа очень хорош, но у него просто недостаток скорости и движения. Он большой парень. Конечно, он тоже хороший боксёр, но он не такой динамичный и не такой подвижный, как Александр. В общем, я думаю, что Усик справится с поставленной задачей», — приводит слова Биспинга Sportskeeda со ссылкой на его выступление на своём канале в YouTube.

Усик и Джошуа сошлись лицом к лицу перед реваншем: