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Дураев оставил сообщение, адресованное Кадырову

Дураев оставил сообщение, адресованное Кадырову
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Российский боец UFC Альберт Дураев разместил новый пост в своих социальных сетях, где поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за оказываемую помощь.

«Ассаламу Аллейкум, друзья! Хочу поблагодарить главу Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, за всё, что он делает для меня! Также свою команду, свой клуб «Ахмат», — написал Дураев.

Напомним, в последнем бою Дураев проиграл представителю США Хоакину Бакли. Поединок состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 37, который прошёл в ночь на 19 июня мск в Техасе. Россиянин был снят после второго раунда из-за гематомы в области левого глаза. Кадыров после боя дал комментарий о выступлении Дураева.

Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым:

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