Головкин показал, как готовится к бою с Альваресом, Ян отреагировал. Фото

Действующий чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO, представитель Казахстана Геннадий Головкин показал, как проводит подготовку к поединку с представителем Мексики Саулем Альваресом. Несколько фотографий с тренировки Головкин разместил в своих социальных сетях.
Фото: Из личного архива Геннадия Головкина
Фото: Из личного архива Геннадия Головкина
Фото: Из личного архива Геннадия Головкина
Комментарий к посту Геннадия оставил известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян. Подготовку боксёра Пётр оценил тремя смайликами в виде бицепса.
Головкин и Альварес проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира. Поединок состоится на 20-тысячной арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Именно здесь боксёры провели две предыдущие встречи, первая из которых состоялась в сентябре 2017 года (тогда была зафиксирована ничья), а вторая – годом позже (победа Альвареса).
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