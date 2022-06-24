Серроне встретится с Джимом Миллером на коротком уведомлении
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Американский боец UFC Дональд Серроне согласился выйти на бой против Джима Миллера на коротком уведомлении, сообщает ESPN. Серроне заменит в этом бою Бобби Грина, который выбыл из турнира из-за травмы. Поединок Серроне и Миллера состоится в ночь со 2 на 3 июля мск на турнире UFC 276.
Серроне должен был провести бой с Джо Лозоном на турнире UFC on ESPN 37 в Остине в ночь с 18 на 19 июня мск, однако поединок не состоялся из-за проблем с левой ногой у Лозона.
Напомним, этот бой должен был состояться ещё в мае на UFC 274, однако тогда с боя снялся Серроне — из-за болезни.
Примечательно, что президент UFC Дана Уайт заявил, что уволит Серроне в случае поражения в поединке с Лозоном, однако бой так и не состоялся.
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