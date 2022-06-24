Бетербиев прокомментировал победу в поединке с Джо Смитом

Российский боксёр Артур Бетербиев высказался о победе в поединке с американцем Джо Смитом-младшим. Артур нокаутировал соперника во втором раунде. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.
«С боя прошла почти неделя! Хочу поделиться, каким он был для меня.
Подготовка началась во время Рамадана, и сначала тренировался я только один раз в день. Но, даже несмотря на это — итогом мы с тренерским штабом довольны. Правда, была одна травма, из-за которой, я думал, придётся переносить бой, но, к счастью, всё обошлось.
Подготовка к этому бою была самой интересной за последнее время. Было много хороших, крепких спарринг-партнёров, тренировки были насыщенные. Когда выходил на ринг, были сложности, но меня это не выбило. Я был очень сконцентрирован, сосредоточился на сопернике. На этот бой у нас с тренерами было много разных стратегий, которые мы отрабатывали в течение восьми недель. Поэтому во время боя выбор верной тактики произошёл на автомате.
В целом могу сказать, что всё прошло по плану и бой получился неплохим. А вам как?» — написал Бетербиев в своих социальных сетях.
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