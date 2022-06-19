«Бетербиев — монстр нового уровня». Чеченский боец потряс мир

Утром 19 июня Артур Бетербиев одержал ожидаемую победу над Джо Смитом-младшим и стал обладателем уже трёх чемпионских поясов. Основная волна реакций от перформанса нашего чемпиона исходила из соцсетей зарубежных аналитиков и экспертов.

Они были настолько впечатлены выступлением Артура, что не дают ни шанса даже Канело Альваресу. Приводим некоторые реплики спикеров.

Тедди Атлас, комментатор ESPN, известный эксперт:

«Бетербиев как терминатор — спокойный, сосредоточенный и точный, словно лазер.

Он показал другое измерение не только в мощи и жёсткости. Посмотрите, как он отходил на ногах и оставлял пространство для ударов».

Макс Келлерман, комментатор ESPN:

«Было очевидно, что судьба полутяжёлого дивизиона в конечном итоге будет определена в бою между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Никогда не было настолько очевидным, как сегодня вечером».

Дэн Каноббио, журналист:

«Артур Бетербиев может быть самым страшным бойцом в боксе сегодня».

Роб Теббатт, репортёр:

«Каким бы хорошим ни был Дмитрий Бивол, есть причина, по которой Канело выбрал его и Сергея Ковалёва, когда искал партнёра по танцам в полутяжёлом весе. Бетербиев — монстр нового уровня».

Никто не сомневается в превосходстве нынешнего чемпиона мира по трём версиям. Ему 37 лет, а он до сих пор в прайме. Только сейчас люди осознали, какую угрозу представляет собой Артур. Он природный полутяж со всеми вводными. У него необычайно мощные удары, что он показал на примере более крупного панчера — Джо Смита-младшего.

Артур Бетербиев и Джо Смит-младший Фото: Mikey Williams/Getty Images

При этом он не набрасывается на оппонента, словно хищник, а постепенно разбирает соперника. Чем сильнее вскрывается противник, тем быстрее для него всё заканчивается. Как говорил тренер Артура Марк Рэмзи, он дрался в любителях в стиле профессионала. Ему не нужно было много времени на раскачку. Однако даже Ломаченко и Усику потребовался период на адаптацию.

Не сказать, что Бетербиев обладает какой-то экстраординарной базой. Но он сочетает в себе немыслимую силу и умные движения вкупе с отменной физподготовкой. Это его отличает от примитивных дровосеков наподобие Смита. Артур видит своих соперников насквозь, что позволяет ему играть с ними как на длинной, так и на короткой дистанции.

Артур Бетербиев Фото: Elsa/Getty Images

Поэтому Бетербиев не из тех бойцов, которых надо перетерпеть. С ним надо боксировать. Иначе закончится, как с Джо. Возможно, Канело Альварес обладает более высоким бойцовским интеллектом, чем Артур, но как это ему поможет в гипотетической встрече? Ударная мощь у россиянина на голову выше, чем у мексиканца. С физикой дела у Бетербиева складываются не хуже, а возможно, и лучше, чем у Сауля.

По бойцовскому арсеналу преимущество будет на стороне Альвареса, но какой в нём смысл, если Артур боксирует закрыто и довольно сдержанно. Он не набрасывается с длинными сериями, как Рахим Чахкиев, а прощупывает ими одиночными или сдвоенными ударами. И затем Бетербиев последовательно и неспешно вскрывает защиту соперника.

Поэтому единственный боец, который может что-то противопоставить этому монстру — это Дмитрий Бивол. Их бой теперь входит в топ-3 самых ожидаемых боёв в мире. Многие эксперты теперь грезят об этом матче. Осталось организовать его. Дело за промоутерами и боксёрскими организациями, санкционирующими этот поединок. В данном случае именно последние могут всё сорвать.