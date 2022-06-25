Тайсон Фьюри объяснил, почему не хочет драться с Александром Усиком

Британский боксёр, чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри объяснил, почему не хочет драться с украинским боксёром Александром Усиком.

«Александр Усик появился в этом поколении только один бой назад, так что вы не можете его учитывать. Он взорвал в среднем весе. Но сейчас его нельзя сравнивать. Когда ты будешь тяжеловесом 10-15 лет, вернись, и мы поговорим», — приводит слова Фьюри Boxing247.

Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры после победы в бою с соотечественником Диллианом Уайтом в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне.

Усик сейчас готовится к бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа. Поединок состоится 20 августа. В первом бою победу единогласным решением одержал украинский боксёр.