Токов техническим нокаутом победил американца Абдуллу на турнире Bellator 282

В Анкасвилле, штат Коннектикут (США) проходит турнир смешанных единоборств Bellator 282. В рамках предварительного карда россиянин Анатолий Токов встретился с американцем Мухаммадом Абдуллой.

Бой завершился победой Токова техническим нокаутом в первом раунде.

Таким образом, Токов одержал 31-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения. Отметим, Токов одержал седьмую победу подряд в Bellator.

В главном событии турнира чемпион лиги в среднем весе Гегард Мусаси встретится с претендентом Джонни Эблином.

В рамках четвертьфинала россиянин Магомед Магомедов встретится с перуанцем Энрике Барсолой.

Также в рамках основного карда россиянин Александр Шаблий подерётся с представителем США Брентом Примусом.