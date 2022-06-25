Токов техническим нокаутом победил американца Абдуллу на турнире Bellator 282
Поделиться
В Анкасвилле, штат Коннектикут (США) проходит турнир смешанных единоборств Bellator 282. В рамках предварительного карда россиянин Анатолий Токов встретился с американцем Мухаммадом Абдуллой.
Бой завершился победой Токова техническим нокаутом в первом раунде.
Таким образом, Токов одержал 31-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения. Отметим, Токов одержал седьмую победу подряд в Bellator.
В главном событии турнира чемпион лиги в среднем весе Гегард Мусаси встретится с претендентом Джонни Эблином.
В рамках четвертьфинала россиянин Магомед Магомедов встретится с перуанцем Энрике Барсолой.
Также в рамках основного карда россиянин Александр Шаблий подерётся с представителем США Брентом Примусом.
Комментарии
- 25 июня 2022
-
02:39
-
01:35
-
01:17
-
00:47
- 24 июня 2022
-
23:45
-
22:45
-
21:01
-
20:23
-
19:59
-
19:00
-
18:39
-
18:05
-
17:06
-
16:21
-
16:00
-
15:37
-
14:43
-
14:29
-
14:15
-
13:24
-
12:40
-
12:07
-
11:53
-
11:43
-
11:30
-
10:21
-
10:00
-
09:34
-
09:19
-
09:00
-
08:55
-
06:32
-
00:50
- 23 июня 2022
-
23:55
-
23:30
Партнерский контент