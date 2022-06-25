Россиянин Шаблий выпрыгнул из октагона после победы над американцем на турнире Bellator

Российский боксёр Александр Шаблий после победы над американцем Брентом Примусом на турнире Bellator 282 выпрыгнул из октагона.

Россиянин по окончании боя перелез через клетку и направился к своей команде, чтобы обнять их.

Напомним, Шаблий победил Примуса техническим нокаутом во втором раунде. Шаблий одержал 22-ю победу подряд в смешанных единоборствах. Отметим, это его третья победа подряд в рамках Bellator. Также на его счету три поражения.

Для Примуса это поражение стало третьим в смешанных единоборствах. Ранее Примус одержал 11 побед. Отметим, для Примуса это поражение стало вторым за последние три боя в Bellator. В июле 2021 года американец уступил ещё одному россиянину Исламу Мамедову в рамках турнирах Bellator 263.