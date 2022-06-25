Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Россиянин Шаблий выпрыгнул из октагона после победы над американцем на турнире Bellator

Россиянин Шаблий выпрыгнул из октагона после победы над американцем на турнире Bellator
Комментарии

Российский боксёр Александр Шаблий после победы над американцем Брентом Примусом на турнире Bellator 282 выпрыгнул из октагона.

Россиянин по окончании боя перелез через клетку и направился к своей команде, чтобы обнять их.

Напомним, Шаблий победил Примуса техническим нокаутом во втором раунде. Шаблий одержал 22-ю победу подряд в смешанных единоборствах. Отметим, это его третья победа подряд в рамках Bellator. Также на его счету три поражения.

Для Примуса это поражение стало третьим в смешанных единоборствах. Ранее Примус одержал 11 побед. Отметим, для Примуса это поражение стало вторым за последние три боя в Bellator. В июле 2021 года американец уступил ещё одному россиянину Исламу Мамедову в рамках турнирах Bellator 263.

Емельяненко выиграл ещё один бой. Фёдор в прямом смысле всех перехитрил Емельяненко выиграл ещё один бой. Фёдор в прямом смысле всех перехитрил
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022