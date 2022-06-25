Магомедов победил Барсолу сабмишеном на турнире Bellator 282 и вышел в полуфинал Гран-при

В Анкасвилле (США) на стадионе «Мохеган Сан Арена» в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 282, в главном карде которого сошлись представители полулёгкой весовой категории 30-летний российский боец Магомед Магомедов и 33-летний перуанец Энрике Барсола.
Поединок завершился победой Магомедова в четвёртом раунде сабмишеном (гильотина). Таким образом, ему удалось выйти в полуфинал Гран-при.
Таким образом, на счету Магомедова стало 19 побед в ММА при двух поражениях, а Барсола потерпел шестую неудачу в карьере при 20 победах.
Ранее в рамках предварительного карта россиянин Анатолий Токов техническим нокаутом в первом тайме победил американца Мухаммада Абдуллу. Ещё один россиянин Александр Шаблий также победил представителя США Брентом Примуса техническим нокаутом во втором раунде.
В главном событии турнира чемпион лиги в среднем весе Гегард Мусаси встретится с претендентом Джонни Эблином.
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