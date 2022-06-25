«Чем оглушительнее будет поражение, тем мне приятнее». Валуев — о реванше Усика и Джошуа

Депутат Государственной Думы России, знаменитый в прошлом боксёр Николай Валуев высказался о предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Первый бой, который состоялся в сентябре прошлого года, закончился в пользу Усика. Реванш, который запланирован на 20 августа, пройдёт в Саудовской Аравии.



«Есть достаточно времени привести себя в форму. Может быть, некоторые события Усику не позволили быть абсолютно в форме.



Я встретил его возвращение в боксёрский мир и даже отъезд за границу с облегчением. Недавнее фото украинского боксёра с Дмитрием Биволом — лишнее тому подтверждение. Я не стану сейчас ничего говорить о политике, о попытках устами и действиями спортсменов проецировать какие-то политические истории.

Уж даже если говорить с оттенком того, что я, поверьте, знаю, я желаю, чтобы и в спортивном, и даже в политическом плане Джошуа в очередной раз потерпел поражение. И чем оглушительнее будет его поражение, тем как минимум лично мне, может быть, будет приятнее», — сказал Валуев на канале Meta MMA в YouTube.