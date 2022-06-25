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«Не повторяй ту же ошибку». Махачев предостерёг бойца ММА после его слов о нём и Оливейре

«Не повторяй ту же ошибку». Махачев предостерёг бойца ММА после его слов о нём и Оливейре
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Российский боец UFC Ислам Махачев разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на слова известного бразильского бойца смешанных единоборств Демиана Майи.

«У Чарльза есть всё, чтобы победить Махачева. Я бы поставил деньги на Оливейру», — говорил ранее Майя.

«Я помню парня, который поставил на кон свой дом, когда у меня был бой с Хукером. Не повторяй ту же ошибку. Демиан, побереги деньги», — написал Махачев.

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Ранее российский боец смешанных единоборств Арман Царукян высказался о потенциальном поединке между Махачевым и Оливейрой, высказав мнение, что победу в нём вполне сможет праздновать Ислам.

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