Гребнев назвал фаворита главного боя UFC Вегас 57 Царукян — Гамрот

Российский боец смешанных единоборств Александр Гребнев поделился мыслями о предстоящем поединке между соотечественником Арманом Царукяном и поляком Матеушем Гамротом. Их бой состоится в ночь с 25 на 26 июня мск на турнире UFC Вегас 57 и будет главным событием спортивного мероприятия.



«Мне кажется, Царукян и Гамрот чем-то схожи. Возможно, Арман немного лучше бьёт ногами, но руками они работают примерно на одном уровне. Оба хорошо проводят тейкдауны, но россиянин лучше контролирует на земле. У поляка я такого не заметил. Если Царукян сможет его уверенно переводить на землю и удерживать там, то выиграет. На мой взгляд, он фаворит», — приводит слова Гребнева «RT на русском».