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Гребнев назвал фаворита главного боя UFC Вегас 57 Царукян — Гамрот

Гребнев назвал фаворита главного боя UFC Вегас 57 Царукян — Гамрот
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Российский боец смешанных единоборств Александр Гребнев поделился мыслями о предстоящем поединке между соотечественником Арманом Царукяном и поляком Матеушем Гамротом. Их бой состоится в ночь с 25 на 26 июня мск на турнире UFC Вегас 57 и будет главным событием спортивного мероприятия.

«Мне кажется, Царукян и Гамрот чем-то схожи. Возможно, Арман немного лучше бьёт ногами, но руками они работают примерно на одном уровне. Оба хорошо проводят тейкдауны, но россиянин лучше контролирует на земле. У поляка я такого не заметил. Если Царукян сможет его уверенно переводить на землю и удерживать там, то выиграет. На мой взгляд, он фаворит», — приводит слова Гребнева «RT на русском».

UFC: Царукян — Гамрот. Арман устроил потасовку, поляка пришлось оттаскивать. LIVE UFC: Царукян — Гамрот. Арман устроил потасовку, поляка пришлось оттаскивать. LIVE
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