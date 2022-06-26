Дацик и Исмаилов в декабре проведут бой по правилам бокса
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Российские бойцы смешанных единоборств Вячеслав Дацик и Магомед Исмаилов проведут бой по правилам бокса в лиге Hardcore FC.
Бой пройдёт в декабре 2022 года.
Последний поединок Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Бой состоялся по правилам бокса и продлился четыре раунда. Победу единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36) одержал Исмаилов.
Свой последний бой Дацик провёл с бразильским кикбоксёром Сауло Кавалари. Соперники встречались в полуфинале Гран-при тяжеловесов вечера бокса промоушена PRAVDA. Победа была добыта Вячеславом ещё в первом раунде. Соперники боксировали в ретроперчатках.
Напомним, ожидается, что в сентябре 2022 года Дацик встретится с Александром Емельяненко.
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