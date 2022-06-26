Два дня назад Умар Нурмагомедов стал отцом. Сына назвали Абдулманап

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» на турнире UFC Вегас 57 состоялся бой основного карда, в котором сошлись представители легчайшей весовой категории – 26-летний Умар Нурмагомедов из России и 30-летний американец Нэйтон Манесс.
После игры российский боец заявил, что два дня назад у него родился сын.
«Помню, у Хабиба была такая же ситуация. Только у него ребёнок родился за день до боя, а у меня — за день до взвешивания. Как назвал сына? В честь дяди – Абдулманап», — заявил Нурмагомедов в интервью после боя.
Напомним, ныне покойный Абдулманап Нурмагомедов являлся отцом бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
В главном событии UFC Вегас 57 встретятся Арман Царукян (№11 рейтинга лёгкого дивизиона) и Матеуш Гамрот (№12).
Семь бойцов, которые могли бы победить Хабиба Нурмагомедова.
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