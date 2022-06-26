Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Два дня назад Умар Нурмагомедов стал отцом. Сына назвали Абдулманап

Два дня назад Умар Нурмагомедов стал отцом. Сына назвали Абдулманап
Комментарии

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» на турнире UFC Вегас 57 состоялся бой основного карда, в котором сошлись представители легчайшей весовой категории – 26-летний Умар Нурмагомедов из России и 30-летний американец Нэйтон Манесс.

После игры российский боец заявил, что два дня назад у него родился сын.
«Помню, у Хабиба была такая же ситуация. Только у него ребёнок родился за день до боя, а у меня — за день до взвешивания. Как назвал сына? В честь дяди – Абдулманап», — заявил Нурмагомедов в интервью после боя.

Напомним, ныне покойный Абдулманап Нурмагомедов являлся отцом бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

В главном событии UFC Вегас 57 встретятся Арман Царукян (№11 рейтинга лёгкого дивизиона) и Матеуш Гамрот (№12).

Семь бойцов, которые могли бы победить Хабиба Нурмагомедова.

Новость по теме
Опубликованы карточки судей по итогам боя Умара Нурмагомедова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022