Два дня назад Умар Нурмагомедов стал отцом. Сына назвали Абдулманап

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» на турнире UFC Вегас 57 состоялся бой основного карда, в котором сошлись представители легчайшей весовой категории – 26-летний Умар Нурмагомедов из России и 30-летний американец Нэйтон Манесс.

После игры российский боец заявил, что два дня назад у него родился сын.

«Помню, у Хабиба была такая же ситуация. Только у него ребёнок родился за день до боя, а у меня — за день до взвешивания. Как назвал сына? В честь дяди – Абдулманап», — заявил Нурмагомедов в интервью после боя.

Напомним, ныне покойный Абдулманап Нурмагомедов являлся отцом бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.



В главном событии UFC Вегас 57 встретятся Арман Царукян (№11 рейтинга лёгкого дивизиона) и Матеуш Гамрот (№12).

Семь бойцов, которые могли бы победить Хабиба Нурмагомедова.