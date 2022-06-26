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Шавкат Рахмонов во втором раунде победил Нила Магни сабмишеном на турнире UFC Вегас 57

Шавкат Рахмонов во втором раунде победил Нила Магни сабмишеном на турнире UFC Вегас 57
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В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» на турнире UFC Вегас 57 состоялся соглавный бой основного карда, в котором сошлись представители полусредней весовой категории – 27-летний Шавкат Рахмонов из Казахстана и 34-летний американец Нил Магни.

Поединок завершился победой Шавката Рахмонова во втором раунде сабмишеном.

До этого боя Рахмонов провёл 15 профессиональных поединков, закончив все досрочными победами. Магни победил 26 раз, а девять схваток закончились поражением.

В главном событии UFC Вегас 57 встретятся Арман Царукян (№11 рейтинга лёгкого дивизиона) и Матеуш Гамрот (№12).

Ранее состоялся бой основного карда, в котором сошлись представители легчайшей весовой категории – 26-летний Умар Нурмагомедов из России и 30-летний американец Нэйтон Манесс.

Поединок завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей (30:27, 30:26, 30:25).

UFC 2022. UFC Fight Night (on ESPN 38), Лас-Вегас, США
Нил Магни - Шавкат Рахмонов (W)
26 июня 2022, воскресенье. 07:00 МСК
Шавкат Рахмонов
Окончено
SUB
Нил Магни
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