Шавкат Рахмонов во втором раунде победил Нила Магни сабмишеном на турнире UFC Вегас 57

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» на турнире UFC Вегас 57 состоялся соглавный бой основного карда, в котором сошлись представители полусредней весовой категории – 27-летний Шавкат Рахмонов из Казахстана и 34-летний американец Нил Магни.
Поединок завершился победой Шавката Рахмонова во втором раунде сабмишеном.
До этого боя Рахмонов провёл 15 профессиональных поединков, закончив все досрочными победами. Магни победил 26 раз, а девять схваток закончились поражением.
В главном событии UFC Вегас 57 встретятся Арман Царукян (№11 рейтинга лёгкого дивизиона) и Матеуш Гамрот (№12).
Ранее состоялся бой основного карда, в котором сошлись представители легчайшей весовой категории – 26-летний Умар Нурмагомедов из России и 30-летний американец Нэйтон Манесс.
Поединок завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей (30:27, 30:26, 30:25).
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