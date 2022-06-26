Махачев обратился к Царукяну после поражения от Гамрота
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Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев разместил новый пост у себя в соцсетях, где поддержал соотечественника, Армана Царукяна, после поражения, которое он потерпел в поединке с поляком Матеушем Гамротом. Бой проходил на турнире UFC Вегас 57, который состоялся в ночь с 25 на 26 июня мск.
«Это были ММА высокого уровня. Мои поздравления Гамроту. Это было отличное выступление. Держи голову выше, Арман, великое будущее ещё впереди», — написал Махачев.
Напомним, Царукян проиграл единогласным решением судей — все три арбитра насчитали 48-47 в пользу Гамрота. До этого боя единственным, кто сумел нанести Арману поражение в UFC, был как раз Махачев.
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