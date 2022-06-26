Лебедев: что значит Альварес был не тот? Это Бивол не дал ему быть собой

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) российский боксёр Денис Лебедев прокомментировал победу соотечественника Дмитрия Бивола над звёздным мексиканцем Саулем Альваресом, поединок которых состоялся в начале мая в США.

«Пришла одна мысль в голову, но не могу её озвучить. Дима, конечно, красавчик и молодец. Может, Сауль Альварес подошёл к поединку не в той форме, но он признал своё поражение. Да и что значит Сауль Альварес был не тот? Это Бивол не дал ему быть самим собой. И, наверное, надо было боксировать в своём весе. Зачем прыгать? Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.

Что сыграло роль? Не могу сказать, что у Альвареса низкий класс боксёра. Наверное, всё вместе. Альварес был удобен Биволу. Если хотите сравнение – Усик и Джошуа. То же самое. Красота бокса и школа бокса», – приводит слова Лебедева издание Metaratings.