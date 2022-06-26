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Лебедев: если Джошуа удастся зажать Усика, то бой будет совсем другой

Лебедев: если Джошуа удастся зажать Усика, то бой будет совсем другой
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Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), российский боксёр Денис Лебедев поделился мнением об ожидаемом титульном реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

«Это тяжёлый вес. С такими габаритами, как у Джошуа, можно бить куда попало, по локтям, предплечьям, плечам. Неважно. Хоть глухая защита, бей куда попадёшь, мощно и сильно, но это ещё надо суметь зажать Усика и попасть в него. Если Джошуа удастся это сделать, бой будет совсем другой», – приводит слова Лебедева издание Metaratings.

Напомним, реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии. На кону будут стоять титулы WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе.

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