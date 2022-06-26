Лебедев: если Джошуа удастся зажать Усика, то бой будет совсем другой
Поделиться
Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), российский боксёр Денис Лебедев поделился мнением об ожидаемом титульном реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.
«Это тяжёлый вес. С такими габаритами, как у Джошуа, можно бить куда попало, по локтям, предплечьям, плечам. Неважно. Хоть глухая защита, бей куда попадёшь, мощно и сильно, но это ещё надо суметь зажать Усика и попасть в него. Если Джошуа удастся это сделать, бой будет совсем другой», – приводит слова Лебедева издание Metaratings.
Напомним, реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии. На кону будут стоять титулы WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе.
Комментарии
- 26 июня 2022
-
20:02
-
19:58
-
18:53
-
18:39
-
17:37
-
17:23
-
16:41
-
16:38
-
14:33
-
13:48
-
13:31
-
12:55
-
12:43
-
11:46
-
11:24
-
10:27
-
09:47
-
09:34
-
09:24
-
09:16
-
08:50
-
08:36
-
08:35
-
08:30
-
08:14
-
07:41
-
07:35
-
07:23
-
07:12
-
06:40
-
06:29
-
06:20
-
06:14
-
06:11
-
06:06
Партнерский контент