Лебедев: если Джошуа удастся зажать Усика, то бой будет совсем другой

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), российский боксёр Денис Лебедев поделился мнением об ожидаемом титульном реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

«Это тяжёлый вес. С такими габаритами, как у Джошуа, можно бить куда попало, по локтям, предплечьям, плечам. Неважно. Хоть глухая защита, бей куда попадёшь, мощно и сильно, но это ещё надо суметь зажать Усика и попасть в него. Если Джошуа удастся это сделать, бой будет совсем другой», – приводит слова Лебедева издание Metaratings.

Напомним, реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии. На кону будут стоять титулы WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе.