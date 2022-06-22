«Поставлю на него». Деонтей Уайлдер назвал победителя реванша Усика и Джошуа
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, американский нокаутёр Деонтей Уайлдер высказался об ожидаемом титульном реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.
«Я поставлю на Усика, чуваки. Многие спорят со мной, но, в конце концов, это бокс, посмотрим… но я выберу Усика», – сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу EsNews.
Напомним, первая встреча бойцов состоялась в сентябре в городе Тоттенхэм (Великобритания). Тогда Усик, будучи аутсайдером у букмекеров, победил Джошуа единогласным решением судей (117-112, 115-113, 116-112) и стал одним из немногих бойцов в истории спорта, завоевавших пояса в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом дивизионах.
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