«Поставлю на него». Деонтей Уайлдер назвал победителя реванша Усика и Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, американский нокаутёр Деонтей Уайлдер высказался об ожидаемом титульном реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

«Я поставлю на Усика, чуваки. Многие спорят со мной, но, в конце концов, это бокс, посмотрим… но я выберу Усика», – сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу EsNews.

Напомним, первая встреча бойцов состоялась в сентябре в городе Тоттенхэм (Великобритания). Тогда Усик, будучи аутсайдером у букмекеров, победил Джошуа единогласным решением судей (117-112, 115-113, 116-112) и стал одним из немногих бойцов в истории спорта, завоевавших пояса в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом дивизионах.