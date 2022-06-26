Источник: стала известна дата следующего боя Шакура Стивенсона
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Чемпион мира в двух весовых категориях и обладатель титулов WBC и WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) американский боксёр Шакур Стивенсон (18-0, 9 KO) вернётся на ринг 23 сентября в Ньюарке (США), сообщает издание BoxingScene.
Соперником 24-летнего Стивенсона станет победитель Олимпийских игр – 2016 и обязательный претендент по версии WBC 33-летний бразилец Робсон Консейсао (17-1, 8 KO). Боец выступает на профессиональном ринге с 2016 года и уже боролся за титул – в сентябре 2021 года он уступил судейским решением мексиканцу Оскару Вальдесу (30-1, 23 KO).
Стивенсон же в конце апреля отобрал титул WBC всё у того же Оскара Вальдеса, победив единогласным решением и нанеся ему первое поражение в карьере.
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