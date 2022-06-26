Денис Лебедев рассказал, за кого будет болеть в бою Бивола и Бетербиева

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) российский боксёр Денис Лебедев высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между соотечественниками Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.
«Да, буду болеть за Бивола. Хотя Бетербиев и сам довольно техничный боксёр. У него наша, российская школа бокса. У одного и у второго вижу ошибки. Я не хотел бы, чтобы кто-то подумал, что я безупречен. У меня тоже ошибок было много. Я с этим согласен, но разговор об этих бойцах.
Фишка в том, что каждый удар – это колючая шпага. Каждое попадание уменьшает силу и мощь противника. Бивол за счёт своей техники может не дать Бетербиеву выполнить свой план. Кто навяжет свой стиль, кто быстрее приспособится, тот и победит», – приводит слова Лебедева издание Metaratings.
- 26 июня 2022
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