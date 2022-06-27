Диллашоу назвал большие ошибки, допущенные Яном в бою со Стерлингом

Американский боец UFC Ти Джей Диллашоу считает, что Пётр Ян допустил несколько больших ошибок в бою с Алджэмейном Стерлингом на UFC 273 в апреле этого года.

«Я определённо ожидал, что Ян победит… Он допустил несколько больших ошибок и показал много дыр в своих действиях. Для меня было безумием то, что он не мог выйти из треугольника, двигался не в том направлении и в основном концентрировался на том, чтобы не дать себя нокаутировать, а не на победе.

Он играл в долгую игру, что он всегда делает. Он делал это в первом раунде. Затем в следующих двух раундах мы все знаем, что произошло — Алджэмейн был на нём как рюкзак в течение восьми минут. Ян отдал свою спину. Вы знаете Стерлинга. Он не финишёр, он не опасен на ногах, так что вы просто не можете отдать ему спину.



Его тренеры даже говорили ему: «Не отдавай спину». Первое, что он сделал, даже после второго раунда, переходя к третьему — сразу же снова отдал спину», — приводит слова Диллашоу MMA News.