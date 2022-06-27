Гамрот раскрыл подробности беседы с Хабибом Нурмагомедовым

Польский боец смешанных единоборств Матеуш Гамрот рассказал о том, что ему сказал экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов после его победы в бою с Арманом Царукяном.

«Хабиб сказал мне: «Поздравляю тебя с боем, ты хороший парень. Наверняка в будущем ты встретишься в бою с Исламом Махачевым». Так что я держу пальцы скрещенными за это… Я думаю, что Ислам победит Чарльза Оливейру в следующем бою, и я хочу провести свой следующий бой с Джастином Гэтжи а затем следующий бой с Исламом. Простой план», — приводит слова Гамрота BJ Penn.

Ранее сообщалось, что многие журналисты авторитетных изданий, освещающих смешанные единоборства, высказали мнение, что победителем боя Царукян — Гамрот был россиянин.