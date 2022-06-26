«Обо мне будут говорить все вокруг». Царукян слишком много болтал — и был наказан

Турнир UFC Vegas 57 получился успешным для бойцов из России и бывшего СССР, но главный бой стал горькой пилюлей. Арман Царукян на протяжении пяти раундов отчаянно бился с Матеушем Гамротом, уступив единогласным решением судей. Оставим в стороне само решение, которое многие посчитали несправедливым. Царукян действительно перебил соперника, но, будем честными, всё-таки оставил судьям простор для «творчества».

Поражение неприятно поразило российского армянина: он осел на колени и закрыл глаза руками. Армана можно понять, ведь боец шёл на серии из пяти побед и считался однозначным фаворитом поединка. Но ещё обиднее было проигрывать после всех громких слов, которые наговорил Царукян перед поединком. Арман всегда был острым на язык, однако в этот раз его речистость и самоуверенность удивили буквально всех.

«После этого боя для меня всё должно измениться. Обо мне будут говорить все вокруг. Я буду претендентом на титул после этого боя. В дивизионе полно парней, которые сливаются с боя со мной. После этого поединка у них не будет больше шансов на это».

Арман Царукян – Матеуш Гамрот Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

«Думаю, мои стойка и борьба лучше, чем у Гамрота. Единственное — он может работать и в левше, и в правше, а я работаю только в правше. Он так обманывает во время боя, меняя стойки. У него хороший проход в одну ногу, но моего уровня там нет. Ни в борьбе, ни в стойке. Я его деклассирую».

Вдобавок Царукян ещё и устроил некрасивое шоу на дуэли взглядов, попытавшись броситься на Гамрота. Презрительное отношение к сопернику, громкие слова про титул и ненужная агрессия словно были списаны с другого россиянина – Альберта Дураева. Тот недавно тоже стал жертвой излишней самоуверенности, ни во что не ставя Хоакина Бакли. Который в итоге превратил Дураева в боксёрскую грушу, победив техническим нокаутом.



Не стоит излишне судить Армана. В конце концов, наглость и самоуверенный трэш-ток – отличное средство, чтобы поскорее получить топовый поединок. Но иногда надо вести себя чуть поскромнее, чтобы не пришлось извиняться за бой, где обещал легко добыть победу. Впрочем, Царукян ещё совсем молод и у него достаточно времени, чтобы стать мудрее. А спортивный потенциал Армана и так огромен.