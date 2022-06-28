Емельяненко: в сторону прессы у меня набор мата, постоянно на меня ядом дышат

40-летний российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался по поводу своей подготовки к бою с Вячеславом Дациком.

«Прессе говорить ничего не буду, потому что у меня один набор мата в их сторону, они постоянно на меня ядом дышат. Болельщикам хочу сказать, что сейчас я тренируюсь здесь, на «Торпедо», у Меньшикова Олега Владимировича, потом на месяц уезжаю в Екатеринбург, там готовлюсь со спарринг-партнёрами. И потом на подводку приезжаю сюда. Три месяца до боя мне будет абсолютно достаточно, чтобы набрать хорошие кондиции, физическую форму и выносливость. Я выиграю этот бой. Сам на себя буду ставить, чтобы заработать ещё больше», — сказал Емельяненко во время турнира Hardcore Boxing.